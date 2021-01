Após encostar no São Paulo, Patrick diz que Inter deve manter a “mente forte”

O Internacional está cada vez mais próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time do técnico Abel Braga levou um susto, mas derrotou o Fortaleza e chegou a sua sexta vitória seguida no Nacional, diminuindo a diferença para o líder São Paulo para apenas um ponto.

Um dos principais destaques do Colorado no triunfo por 4 a 2 sobre o Leão, o meia Patrick destacou a importância dos três pontos e afirmou que agora a equipe gaúcha precisa manter o foco em busca do titulo.

“Agora é seguir com a mente forte, a cabeça erguida em busca do objetivo. Sofremos o empate e tínhamos que buscar a vitória. Agora é descansar para um jogo muito importante”, disse ao SporTV.

Na próxima quarta-feira, o Inter enfrenta justamente o São Paulo, no Estádio do Morumbi. Em caso de vitória, o clube do Beira-Rio assumirá a ponta do Brasileirão. No momento, o Tricolor Paulista está com 57 pontos, contra 56 do Colorado.