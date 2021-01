Após especulação, Carol Macedo abre o jogo sobre sua escalação para o BBB21 · .

Carol Macedo abriu o jogo sobre sua suposta escalação para o Big Brother Brasil 21, da Globo. A atriz de 27 anos foi às redes sociais explicar seu sumiço nos últimos dias e esclareceu se está realmente confinada para integrar o time de celebridades de J.B. Oliveira, o Boninho. “Não é verdade”, avisou.

A atriz, que está no ar como a K2 na reprise de Malhação: Viva a Diferença (2017), na Globo, falou sobre os rumores de sua ida ao confinamento via Stories em seu Instagram nesta segunda-feira (4).

“Estou recebendo várias mensagens há alguns dias no meu direct [mensagem direta], WhatsApp de família e de amigos… Todo mundo fazendo a mesma pergunta e eu vim aqui responder”, iniciou.

“Todo mundo quer saber se é verdade se estarei no BBB21. E não, não estou no BBB21. Adoro o programa e assisto. Acho incrível. Sou, realmente, viciada em reality. Mas não vou estar no BBB21”, enfatizou.

Aos 27 anos, a jovem artista entregou que não duraria na competição. “Nem iria dar muito certo porque não gosto de falsidade, não gosto de coisa errada. Eu veria muita coisa errada e não daria certo. Sairia na primeira semana”, analisou ela.

“E tem outra coisa. Agora em janeiro estou começando a gravar a minha próxima novela. Já estou em preparação. Então, nem daria. Então, respondendo a todo mundo: não estou [no BBB21], tá?”, frisou.

O nome de Carol, que no ano passado foi elogiada como a Inês de Éramos Seis (2019), entrou para a lista de favoritos que movimentou a internet nos últimos dias. Por ela não estar presente nas redes sociais, os fãs do reality show apostaram que ela poderia estar confinada. Ao ver a movimentação, ela explicou por que se ausentou das publicações no recesso de fim de ano.

“Esse meu sumiço foi proposital. Acho que 2020 foi um ano muito difícil. Um ano de muita reflexão. Um ano muito triste. Estou procurando melhorar algumas coisas. Viver mais intensamente o real, verdadeiro”, esclareceu.

“Aproveitar as oportunidades que me aparecem, que a vida me dá, como ficar com a minha família. Estou com a minha família nesses dias, por isso estou sumida. Foi uma escolha minha ficar esses dias off [desligada]. E essa notícia [sobre o BBB21] calhou de sair no dia que eu já estava off. Não sei como, mas não é verdade, tá?”, reforçou.

Nesta segunda-feira, Boninho adiantou que os participantes da nova edição do reality já iniciaram um pré-confinamento em um hotel no Rio de Janeiro. O diretor ainda revelou que a nova temporada não terá uma casa de vidro.

A Globo marcou para sexta-feira (8) a divulgação das primeiras informações oficiais sobre o reality show. Já a estreia da nova temporada acontece no próximo dia 25.

Veja declaração de Carol Macedo: