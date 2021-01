Após fim de contrato, Guerra publica mensagem de agradecimento ao Palmeiras

A passagem de Alejandro Guerra pelo Palmeiras terminou oficialmente em 31 de dezembro de 2020. Neste sábado, por meio de seu perfil no Instagram, o experiente meio-campista venezuelano publicou mensagem para se despedir do clube alviverde.

“Obrigado, Palmeiras, por tudo”, escreveu Guerra, sucinto. O meia publicou uma foto beijando a taça de campeão brasileiro de 2018, a única que conquistou em sua passagem pelo clube palestrino, encerrada de forma melancólica no final do ano passado.

Em julho de 2019, sem chances no time então comandado por Luiz Felipe Scolari, Guerra foi emprestado ao Bahia até o final da temporada. O meia chegou ao time tricolor pensando em dar a volta por cima, mas marcou um gol em 18 partidas e não engrenou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LOBO GUERRA 18🇻🇪 (@18loboguerra)

De volta ao Palmeiras, fora dos planos da comissão técnica liderada por Vanderlei Luxemburgo, Guerra passou a temporada treinando em horários alternativos na Academia de Futebol. Por meio do Instagram, o venezuelano costumava publicar imagens de seus trabalhos solitários.

Em maio de 2019, o meia reclamou asperamente de sua situação. Irritado com a obrigação de trabalhar em horários diferentes do restante do elenco, Guerra falou em “falta de respeito” por parte do Palmeiras e disse que não foi devidamente valorizado pelo clube.

Campeão e melhor jogador da Copa Libertadores 2016 pelo colombiano Atlético Nacional, Guerra chegou ao Palmeiras cercado por grande expectativa em 2017, mas não conseguiu decolar. Autor de oito gols em 62 partidas pelo time palestrino, ele ainda não tem destino definido.