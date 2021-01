Após Fiuk, Gustavo Mioto é o novo nome apontado como participante do BBB21 · .

Após Fiuk ser apontado como um dos participantes do Camarote do BBB21, o nome de Gustavo Mioto também entrou para a suposta lista secreta do reality show da Globo, que entrará ao ar a partir do próximo dia 25. A emissora, no entanto, ainda mantém sigilo sobre os selecionados famosos e anônimos.

Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, Mioto ainda não assinou contrato com a Globo, mas sua presença no Big Brother Brasil deste ano está confirmada.

O sertanejo tem 23 anos e começou sua carreira na música em 2012. Mioto também apareceu na mídia pelo seu relacionamento com a influenciadora digital Thaynara OG, que foi uma das convidadas para conhecer a casa do BBB20 antes da estreia. O namoro começou em 2018 e chegou ao fim em agosto do ano passado.

Assim que o diretor J.B. Oliveira, o Boninho, anunciou que a edição deste ano contaria de novo com pessoas famosas, diversos nomes começaram a ser especulados –e solicitados– nas redes sociais, como Carla Diaz, Gabriela Pugliese, Andressa Urach, Livia Andrade, Kéfera e Fiuk.

O BBB21 será o mais longo de todas as edições já realizadas. Com cem episódios, faz primeira apresentação em 25 de janeiro e vai até 4 de maio. A fórmula será a mesma de 2020, misturando anônimos e famosos. A lista oficial de participantes começará a ser anunciados a partir de 18 de janeiro, de acordo com Tiago Leifert.