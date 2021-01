Após garantir empate para o São Paulo, Tchê Tchê desabafa: ‘Só eu e minha família sabemos o que temos passado’

Com um belo chute de fora da área, o meia Tchê Tchê garantiu o empate por 1 a 1 entre Athletico-PR e São Paulo, neste domingo (17), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Furacão saiu na frente, aos 38 minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Renato Kayzer, mas viu o Tricolor garantir a igualdade com o seu camisa 8, aos

Retornando ao Soberano após cumprir suspensão na derrota por 1 a 0 para o Santos, no último domingo (10), no estádio do Morumbi, pela 29ª rodada do Brasileirão, o jogador desabafou após a saída do gramado, em Curitiba. Além da expulsão contra o Red Bull Bragantino, no dia 6 de janeiro, pela 28ª rodada da competição nacional, o atleta ficou marcado por uma discussão pública com o técnico Fernando Diniz, que, entre alguns xinagamentos, o chamou de “mascaradinho”, “perninha” e ingrato.

– Só eu e minha família sabemos o que temos passado nos últimos tempos. Agradecer a eles – disse Tchê Tchê à TV Globo.

PARTIDA

Para o meia, “beliscar” um empate fora de casa contra o Athletico foi algo positivo, mesmo com o Tricolor chegando a sua terceira partida sem vitórias. O jogador, no entanto, evitou classificar erros individuais para justificar a ausência do triunfo, mesmo que o seu companheiro de meio-campo, Gabriel Sara, tenha falhado na saída de bola que resultou no gol athleticano.

– Sabíamos que seria muito difícil, a equipe do Athletico é bem armada, ainda mais jogando aqui, onde a bola corre mais. Acabamos tendo um erro coletivo, não só individual, saímos atrás, mas é importante somar pontos nessa reta final – afirmou o jogador.

SEQUÊNCIA NO BRASILEIRÃO

Com o empate, o São Paulo evitou que o Internacional empatasse em pontos na liderança do Brasileirão ainda nessa rodada. No entanto, o Colorado pode diminuir a diferença para apenas um ponto, caso vença o Fortaleza, às 20h30 deste domingo (17), no Beira Rio, em Porto Alegre. Ainda assim, Tchê Tchê é otimista com o fato do Tricolor só depender de si próprio para ser campeão brasileiro.

– Só dependemos de nós. É descansar agora e pensar no Inter – pontuou o meia.

É justamente o Internacional o próximo adversário do São Paulo. Nesta quarta-feira (20), às 21h30, as equipes se enfrentam em um “jogo de seis pontos”, no estádio do Morumbi, pela 31ª rodada do Brasileirão.