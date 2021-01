Após goleada do Palmeiras, São Marcos tira sarro do Corinthians: “Cadê a novidade?”

O Palmeiras dominou o clássico contra o Corinthians desta segunda-feira. O Verdão não tomou conhecimento do adversário e goleou pelo placar de 4 a 0, com Luiz Adriano e Raphael Veiga marcando duas vezes cada um.

Após a partida, o ex-goleiro Marcos foi às redes sociais para tirar sarro do rival. “Vocês estavam sabendo que o Allianz Parque está liberado para show? Se eu estiver sonhando nem me acorde, que está bom demais! Abraço gente! Cadê a novidade?”, disse o ídolo alviverde em vídeo publicado no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARCOS R S REIS (@marcosgoleiro_12)

Com a goleada, o Palmeiras chega à marca de 51 pontos no Campeonato Brasileiro, ficando a seis do líder São Paulo. Além disso, a equipe pode dormir no G-4 da competição caso o Flamengo não vença o Goiás.

Já o Corinthians segue na nona colocação do Brasileiro, com 42 pontos conquistados.