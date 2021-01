Após goleada, ídolo do Palmeiras Marcos ironiza derrota do São Paulo: ‘Teve Maroon 5 no Morumbi’

O ex-goleiro Marcos usou sua conta no Instagram para ironizar a derrota do São Paulo por 5 a 1 contra o Internacional, nesta quarta-feira. Após o resultado que tirou o Tricolor do topo da tabela de classificação do Brasileirão, Marcos voltou a brincar com o estádio ter presenciado “um show”. Desta vez, a apresentação foi da banda Maroon 5 – fazendo referência ao resultado negativo.

– Aí, galera, passando para avisar que o Morumbi também tá liberado para show, tá? Hoje já teve Maroon 5. Abraço! – brincou o ex-goleiro e ídolo do Verdão.

Após a goleada do Palmeiras contra o Corinthians, na segunda-feira, Marcos já havia se divertido com a conquista de seu clube do coração e onde foi ídolo. Com gols de Cuesta, Caio Vidal e três de Yuri Alberto, o Internacional assumiu a liderança do Brasileirão. Luciano, que voltou de lesão, marcou pelo Tricolor, no Morumbi.