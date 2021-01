Após hiato, This Is Us retorna com revelação surpreendente de Kate; saiba qual · .

O drama familiar This Is Us retorna nesta terça-feira (5) com episódios inéditos após um hiato de sete semanas. Intitulado A Long Road Home (Um Longo Caminho para Casa, em tradução livre), o quinto capítulo da quinta temporada dará sequência aos acontecimentos anteriores e mostrará a revelação surpreendente de Kate (Chrissy Metz) para Toby (Chris Sullivan).

[Cuidado: spoilers da quinta temporada de This Is Us abaixo]

No final do último episódio, Kate revelou para Toby sobre a sua gravidez secreta decorrente de seu relacionamento (tóxico) com Marc (Austin Abrams). Nas primeiras cenas do retorno, a gêmea de Kevin Pearson (Justin Hartley) confirmará que fez um aborto na época.

O tenso bate-papo começou após Ellie (Annie Funke) –que está carregando o filho que será adotado por Kate e Toby– perguntar à protagonista se ela a julgaria por ter considerado um aborto antes de entregar o bebê para adoção. A reação da moça deixou claro que havia muito mais do que ela havia contado.

Ao marido, Kate explica que tomou a decisão por não se sentir preparada para ser mãe aos 18 anos e que não queria criar uma ligação tão forte com Marc após o fim de seu relacionamento.

“Essa decisão foi tomada no momento mais sombrio e doloroso da minha vida. Foi o relacionamento mais difícil que eu tive, e tudo o que eu queria era esquecer isso e nunca mais pensar. Eu não queria pensar nele, foi uma pessoa muito cruel comigo”, dirá Kate.

Em entrevista ao site da Entertainment Weekly, a produtora executiva Elizabeth Berger contou que o episódio revelará um pouco mais sobre o psicológico da personagem e suas dores além da perda do pai.

“Nós vimos muito sobre a morte de seu pai e algumas coisas sobre Marc, e mostramos que esse relacionamento teve coisas muito mais sombrias e complicadas do que havíamos revelado antes. Esse é um pedaço muito importante do quebra-cabeça. Quando você olha para trás e vê Kate Pearson por inteira, esse episódio ilumina algumas coisas e dá mais clareza sobre as coisas por quais ela passou”.

Recentemente, This Is Us foi incluída em uma lista de 30 séries que tiveram suas gravações paralisadas por conta de uma nova onda de Covid-19 em Los Angeles, nos Estados Unidos. A rede NBC, que exibe a série no país, ainda não se manifestou sobre um possível atraso de episódios inéditos.

No Brasil, a quinta temporada de This Is Us é exibida todas às quartas no canal pago Fox Premium –o novo episódio vai ao ar amanhça (6). Os quatro primeiros anos estão disponíveis no Prime Video.