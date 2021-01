Após ida à final da Libertadores, Lucas Lima destaca Mundial de 51 do Palmeiras: ‘1º campeão’

Foi suado, mas o Palmeiras está na decisão da Conmebol Libertadores. Após perder no Allianz Parque por 2 a 0 para o River Plate, o Verdão se valeu da vitória por 3 a 0 na Argentina para garantir a classificação à final da competição, que acontecerá no dia 30 de janeiro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Após o apito final, uma mistura de alívio e euforia tomou conta dos jogadores e da comissão técnica.

Um dos nomes do elenco alviverde, Lucas Lima postou no Instagram uma pipa que faz referência ao Mundial conquistado pelo clube em 1951, com a legenda ‘manda busca’.

“Primeiro campeão do mundo”, era o texto escrito no brinquedo.

Lucas Lima exibe pipa sobre o Mundial do Palmeiras Reprodução/Instagram

Com a classificação conquistada com muita luta no Allianz Parque, o Verdão volta à decisão da Libertadores após 21 anos, depois de alcançar a final em 2000.

O time de Abel Ferreira agora aguarda quem passar de Santos x Boca Juniors, nesta quarta-feira, para saber quem será seu adversário.

“Tivemos que sofrer, sim, mas a classificação foi fruto do que fizemos na Argentina. Foi um jogo em que poderíamos ter feito mais gols, pois as mesmas oportunidades que eles tiveram aqui nós tivemos lá. Em duas mãos, deu 3 a 2 para nós”, disse Abel Ferreira após a partida.