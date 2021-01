Após morte de Paulinho, do Roupa Nova, companheira briga por herança na Justiça · .

Elaine Soares Bastos, companheira de Paulinho (1952-2020), vocalista do grupo Roupa Nova, entrou na Justiça contra os filhos do cantor, Twigg de Souza Santos e Pedro Paulo Castor dos Santos. Ela solicitou o reconhecimento de união estável com o cantor, após ficar sabendo que não foi incluída no inventário dele.

A psicóloga e advogada afirmou que ficou de fora da abertura do testamento do artista e disse que sua relação de 16 anos com Paulinho prova que os dois eram praticamente casados oficialmente.

“Soube que eles abriram o inventário logo depois da morte do pai, no dia 16 de dezembro, na 7ª Vara da Comarca da capital, e não me incluíram. Desde o início, queria fazer tudo de forma consensual, não queria, nem quero, briga nem confusão. Vivi durante 16 anos com o Paulinho uma vida marital. Nosso acervo de fotos de viagens já mostra. A vida do Paulinho era eu, e ele era a minha vida. Ele era totalmente dependente emocionalmente de mim, e eu também dele”, declarou.

Elaine disse ainda que é dependente do músico no Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) desde 2006 e já deu entrada no INSS para ter direito a pensão. Ela contou, inclusive, que está vivendo à base de remédios psiquiátricos desde a morte de Paulinho. “Estou vivendo o meu luto. Só saio de casa para ir ao psiquiatra e volto”, completou ao site da revista Quem.

Twigg, por sua vez, negou que tenha ido atrás do inventário do pai com o intuito de esconder qualquer direito que Elaine tenha na divisão de bens do cantor.

“Meu irmão e eu abrimos o inventário do meu pai porque somos herdeiros legítimos. Ontem soube que ela deu uma entrevista para o portal Grande Tijuca e disse que nós mal esperamos o velório do meu pai para já darmos entrada no inventário […] Não existe essa história de deixá-la de fora, de não lembrar dela. A partir do momento em que ela tiver direito, ela vai estar no processo […] Eu nunca quis briga, só quero paz”, explicou.

Marco Antonio Santiago Pinto Júnior, advogado de Twigg e Pedro Paulo, disse que a afirmação de Elaine a respeito do inventário de Paulinho é inverídica.

Paulinho morreu no dia 14 de dezembro de 2020, aos 68 anos de idade, em decorrência de complicações da Covid-19. Ele ficou mais de um mês internado no hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro. Em agosto, foi diagnosticado com linfoma, e o tratamento foi feito através de um transplante de medula óssea autólogo, em que as células-tronco do próprio paciente são empregadas. Enquanto ele se recuperava do procedimento, contraiu o novo coronavírus.