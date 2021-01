Após a noite de chegada dos seis participantes imunes na casa do BBB21, todos os brothers dormem. O dia contou com a chegada de Fiuk, Viih Tube, Projota, Arthur, Lumena e Juliette, que estavam na Casa dos Imunes. Para recebê-los, os confinados se juntaram na área externa e fizeram apresentações individuais. O encontro teve ainda com muita conversa, dança e cantoria.