Após ‘overdose bíblica’ na pandemia, Record aprende lição e muda estratégia · .

No início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Record promoveu uma “overdose bíblica” no horário nobre com as reprises de Apocalipse (2017) e Jesus (2018). Mas a audiência desabou. Com a lição aprendida, os executivos da emissora mudaram de estratégia para seguirem na luta pelo interesse do público.

A partir desta quarta-feira (27), os telespectadores irão acompanhar Gênesis, única novela inédita da televisão brasileira, às 21h. Em seguida, às 21h45, começa a reprise de Topíssima (2019) no lugar da trama sobre o filho de Deus.

Antes do anúncio da volta do folhetim protagonizado por Camila Rodrigues e Felipe Cunha, a carta na manga da Record para evitar o erro de 2020 era a exibição da série canadense Quando Fala o Coração (When Calls the Heart, em inglês), disponível na Netflix. O plano comercial da trama chegou a ser produzido e distribuído para o mercado publicitário.

Se a mudança mostra que a emissora aprendeu a lição interna, também revela que faltou olhar para a Globo e assimilar os erros da rival com a reprise de uma história recente. Na líder de audiência, as edições especiais de Novo Mundo (2017) e A Força do Querer (2017) tiveram dificuldade para despertar o interesse e a audiência do público.

Há apenas 13 meses, os telespectadores disseram adeus a história de Sophia (Camila Rodrigues), uma empresária rica e bem-sucedida que é obrigada pela mãe, Lara (Cristiana Oliveira), a assinar um termo de que se casará dentro de um ano para assumir a gestão da universidade da família.

Empoderada e independente, ela resiste à ideia em um primeiro momento, mas tudo muda quando se apaixona pelo taxista Antônio (Felipe). Silvia Pfeifer, Denise del Vecchio, Sidney Sampaio, Eri Johnson e Mauricio Mattar também integram o elenco da história.

Uma segunda temporada de Topíssima chegou a ser cogitada pela Record, mas a autora Cristianne Fridman foi deslocada para um novo projeto: a adaptação da história bíblica de rei Davi, que já virou minissérie na própria emissora em 2012, para uma novela.