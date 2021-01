Após participação em Ragnarok, Matt Damon pode retornar ao MCU em Thor 4 · .

Depois da confirmação de Chris Pratt e outros integrantes dos Guardiões da Galáxia, Matt Damon também pode estar no elenco de Thor: Love and Thunder, a quarta aventura do Deus do Trovão nos cinemas. O ator fez uma participação especial em Thor: Ragnarok (2017) e foi visto chegando em Sydney, na Austrália, país onde estão ocorrendo as filmagens.

De acordo com o portal australiano News, o astro de 50 anos chegou ao país ao lado da família e vai cumprir o período de duas semanas de isolamento exigidos pelo protocolo local para gravar sua participação no longa. Pratt, Dave Bautista e Tessa Thompson estão em quarentena em um hotel escolhido pelo governo.

Em Ragnarok, Matt Damon fez uma participação como um ator de Asgard, o antigo reino de Thor. Seu destino ficou em aberto após a destruição da cidade e a morte de metade de seu povo pelas mãos de Thanos (Josh Brolin).

Ainda não há maiores detalhes sobre a trama de Thor: Love and Thunder. Além da participação dos Guadiões, sabe-se que Natalie Portman retornará como Jane Foster e assumirá o martelo Mjölnir, a principal arma do Deus do Trovão.

O diretor Taika Waititi confirmou que Thor 4 se passará depois dos eventos de Ultimato e antes de Guardiões da Galáxia 3. Christian Bale está confirmado como o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses. A estreia está marcada para 11 de fevereiro de 2022.

Relembre abaixo a participação de Matt Damon em Thor: Ragnarok: