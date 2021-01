Após presença sem máscara no CT do Santos, influenciador mostra teste de Covid-19: ‘Não sou irresponsável’

Após aparecer no CT Rei Pelé sem máscara e tirar fotos com jogadores do Santos na última sexta-feira, o influenciador Ney Silva apresentou um teste de Covid-19 em vídeo nas redes sociais e afirmou não ser irresponsável. O fato gerou muitas críticas ao influencer e ao Santos, que admitiu falha de segurança a oito dias da grande final da Libertadores da América.

– Galera, vim dar os esclarecimentos da minha ida ao Santos, está aqui meu exame (teste de Covid). Quero informar que não sou nenhum irresponsável, está aqui “não detectado”, beleza? Está aqui a data que fiz o exame (…) E assim, galera, vim aqui pedir desculpas ao Santos e à torcida, que ficou incomodada com minha ida – afirmou Ney Silva em vídeo postado em seu perfil no Instagram.

– Só tirei a máscara para tirar a foto com o Marinho, que estava toda hora e a todo momento com a máscara, só puxar nas câmeras, que só tirou a foto comigo porque viu um fã realizando um sonho, não só ele como o Kaio Jorge – completou.

Além de admitir as falhas na presença do influencer, o Santos afirmou que existe um protocolo sanitário e que tomará as medidas internas necessárias. Após o volante Alison testar positivo na última semana, o clube ligou o sinal de alerta preocupado com a final da Libertadores contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 17h, no Maracanã.

Antes da final da competição sul-americana, o Peixe enfrenta o Goiás neste domingo, às 18h15 na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.