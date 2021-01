Após primeiro gol pelo Inter, Caio Vidal agradece Abel Braga: “Sou muito grato”

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Ceará por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Castelão, e assumiu a vice-liderança da competição. O importante triunfo foi ainda mais especial para o atacante Caio Vidal, que marcou seu primeiro gol como profissional.

Aos 20 anos de idade, Caio estreou pelo Colorado no fim de 2020 e foi titular nos últimos três jogos da equipe. Ao todo, o jovem jogador realizou seis partidas, sendo quatro entre os 11 iniciais. Depois de abrir o placar na vitória do Inter sobre o Ceará, o camisa 47 rasgou elogios ao técnico Abel Braga, que lhe deu as primeiras oportunidades no time.

“Ele (Abel Braga) falou que esse era o momento, se a gente quisesse brigar pelo título, esse jogo era essencial. Agora, a gente é o segundo colocado, com 50 pontos. Ele me deu moral, falou ‘moleque, vai dentro, agarra sua oportunidade e seja feliz’. Graças a Deus fui feliz e fiz o gol. O professor Abel é um cara humilde, sensacional, que é olho no olho. Me deu a oportunidade, sou muito grato”, afirmou o atacante ao Premiere.

Caio Vidal também falou sobre a importância do tento marcado. Cearense, o jovem atleta revelou que costumava ir ao Castelão com o pai.

“Para mim é muito importante. Há um tempo eu estava aqui nesse estádio, assistindo o clássico entre Ceará e Fortaleza com o meu pai, que hoje está no céu e era Fortaleza doente. Quero dedicar esse gol para ele, que deve estar muito feliz lá em cima, e minha mãe, que é uma guerreira e está realizando um sonho, como eu. Estou realizando um sonho de jogar dentro do Castelão e fazer meu primeiro gol pelo Inter. Não poderia ser diferente”, disse.

Com o triunfo desta quinta-feira, o Internacional chegou aos 50 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. O Colorado, no entanto, possui um jogo a mais que Atlético-MG e Flamengo, que estão com 49 pontos e fecham o G4.