Após primeiro tempo ruim, Diniz destaca melhora no segundo e vê time em evolução

O empate contra o Athletico-PR, registrado na tarde deste domingo, garantiu mais uma rodada ao São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. Na Arena da Baixada, o técnico Fernando Diniz destacou a melhora de sua equipe na etapa complementar e sentiu evolução após as duas derrotas anteriores.

Em um primeiro tempo de poucas oportunidades, o Athletico-PR aproveitou falha de Gabriel Sara para construir a jogada do gol de Renato Kayzer. Na etapa complementar, o São Paulo reagiu e chegou ao empatou por meio de chute de fora da área disparado por Tchê Tchê.

“Concordo com a avaliação de que, no primeiro tempo, a gente jogou abaixo. Mas a partida estava muito travada e pegamos um time difícil de se jogar aqui. No segundo, com as mudanças, a equipe acabou produzindo mais que o Athletico-PR. Estivemos muito mais perto de ganhar do que eles”, avaliou Diniz.

Na visão do treinador, embora não tenha conseguido a virada, o São Paulo fez um segundo tempo “digno de quem está na liderança”. Com o empate, o time tricolor voltou a pontuar após derrotas consecutivas diante de Red Bull Bragantino e Santos nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro.

“Começamos atrás, soubemos empatar e buscamos a vitória até o último minuto. Então, o time mostrou evolução daquilo que vinha fazendo nos outros jogos. É seguir evoluindo para conseguirmos somar os pontos que necessitamos para dar alegria ao torcedor no final do campeonato”, afirmou o treinador.

Com 57 pontos ganhos, o São Paulo permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 31ª rodada do torneio nacional, o time comandado por Fernando Diniz entra em campo para enfrentar o Internacional, no Estádio do Morumbi.