Após quinta vitória consecutiva e longa viagem, Inter se reapresenta em Porto Alegre

Depois de superar o Ceará e garantir sua quinta vitória consecutiva, o elenco do Internacional está de volta a Porto Alegre. Após uma longa viagem de Fortaleza para a capital gaúcha, o grupo colorado se reapresentou no CT Parque Gigante.

O técnico Abel Braga comandou o primeiro treino visando o duelo contra o Goiás, no domingo, no Beira-Rio. Enquanto os jogadores que participaram do triunfo de quinta-feira ficaram na academia realizando exercícios físicos e regenerativos, o restante dos atletas foram ao gramado e fizeram atividades de posse de bola e trabalhos em campo reduzido.

Antes de enfrentar o Esmeraldino, o Internacional realizará mais uma sessão de treinamento no sábado. A atividade, que contará com os jogadores titulares, vai ser definitiva para que Abel Braga monte a equipe que entrará em campo no dia seguinte.

O embate entre Inter e Goiás será válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Colorado é o vice-líder da competição, com 50 pontos conquistados.