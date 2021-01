Após Raio-X, Juliette fala para Gilberto: ‘Eu esqueci do tempo’ | casa BBB

A advogada senta no sofá da sala, Gilberto se aproxima e a sister explica: “Eu esqueci do tempo, eu esqueci”. Gilberto questiona e Juliette fala: “Por que vou falar mais do que todo mundo?”. Gilberto continua sem entender e a advogada tenta explicar: “Eu estava trancada ali dentro. Conversando, falando da vida, lendo o universo”.