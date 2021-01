Após reunião, festejos de Bom Jesus dos Navegantes têm data definida em Piaçabuçu

Uma reunião realizada com a paróquia São Francisco de Borja e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Juventude, definiu a data dos tradicionais festejos de Bom Jesus dos Navegantes em Piaçabuçu.

As comemorações acontecerão entre os dias 18 e 21 de fevereiro, e seguirá todas as recomendações para prevenção e combate da Covid-19, obedecendo os requisitos do Governo do Estado.

Na ocasião, a primeira-dama e secretária de cultura e juventude, Adriana Brêda, que se mantém em isolamento após testar positivo ao COVID-19, foi representada pelo secretário adjunto, Horácio Clebson, que alinhou junto a paróquia as demandas para o apoio da Prefeitura na realização do evento.

Em função do combate à pandemia, as programações religiosa, cultural e artística terão algumas modificações para cumprir as normas sanitárias de combate ao coronavírus exigida através do Decreto do Governo de Alagoas.

Segundo o Pároco Padre Wanderley Costa, a programação que inclui celebrações eucarísticas e as procissões terrestre e fluvial serão organizadas seguindo as normas de proteção ao COVID-19.

“Amados devotos do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, Patrono de nosso amado Rio São Francisco, é com imensa alegria que nós divulgamos a data dos festejos alusivos ao Bom Jesus dos Navegantes, que acontecerão nos de 18 a 21 de fevereiro, com o tema: Com Bom Jesus dos Navegantes desejamos chegar a santidade. E o lema: Com as virtudes de São José: santo e fiel, homem de muita fé. Realizaremos as nossas homenagens ao Glorioso Bom Jesus ao mesmo tempo em que nos protegeremos deste vírus que tem trazido tanta tristeza ao nosso povo” informou o Padre.

Os fiéis e visitantes serão orientados sobre o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social durante as celebrações e procissões. Toda a programação dos festejos também serão transmitidas ao vivo para que assim os fies possam acompanhar de suas próprias casas.

De acordo secretário adjunto de cultura e Juventude, Horácio Clebson, a programação cultural será elaborada para que as expressões artísticas sejam apresentadas seguindo as recomendações de segurança.

“Estamos preparando uma programação para que a interação do público com o artista seja feita de forma segura, e toda a beleza das apresentações seja mantida, valorizando as expressões culturais e nossas tradições” frisou o secretário adjunto de cultura Horácio Clebson.

O evento organizado pela Paróquia São Francisco de Borja, recebe o apoio da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores e o patrocínio do comércio local.

Com assessoria