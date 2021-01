Após romance conturbado em A Fazenda 12, Biel pede Tays Reis em namoro · .

O relacionamento de Biel e Tays Reis sobreviveu ao fim de A Fazenda 12, reality da Record que terminou em dezembro. Agora, a história do casal ganha mais um capítulo. Biel aproveitou o aniversário de 26 anos de Tays para pedir a cantora em namoro. “Claro que sim!”, respondeu ela.

Na última quarta-feira (13), a ex-Fazenda celebrou mais um ano de vida. Durante a comemoração, a baiana foi surpreendida pelo pedido do cantor. O momento foi compartilhado com os fãs do casal pelo jornalista Juliano Ceglia, que também participou do evento.

“Você é uma pessoa que me ajudou a dar uma volta por uma situação que eu vinha patinando nela há muito tempo. Você que abriu o meu olho. Você me faz querer te ouvir, querer te entender, e muitas das vezes isso é positivo pra mim. Você é uma pessoa muito cabeça, muito coração e sabe lidar com a vida até um pouco melhor do que eu saiba”, diz Biel durante um trecho da gravação.

Em seguida, o músico se ajoelha e pede a mão da artista. “Eu quero concretizar o que a gente vem vivendo na nossa vida, mas até agora a gente não tem rotulado e eu tenho morrido de vontade de fazer isso. Eu queria saber se a partir desse momento aqui você aceita ser a minha namorada?”, pergunta.

Sem surpresas, Tays disse sim ao pedido. Antes de deixar o confinamento, o casal viveu um relacionamento conturbado. Biel disse por diversas vezes que não queria saber de relacionamento sério com a peoa. Ele chegou a citar a ex-mulher, Duda Castro em conversas com outros participantes.

Depois que deixaram o reality, no entanto, o cantor não desgrudou mais da baiana.

Confira o post: