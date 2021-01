Após ‘roubar’ The Office da Netflix nos EUA, Peacock divulga cena inédita da série · .

A partir desta sexta (1º), The Office (2005-2013) não faz mais parte do catálogo da Netflix nos Estados Unidos e será exclusiva do Peacock, serviço de streaming da NBCUniversal. Para celebrar a chegada da produção, a plataforma divulgou cenas inéditas da série, que mostram Jim (John Krasinski) e Pam (Jenna Fischer) mais uma vez enganando Dwight (Rainn Wilson).

A cena, inspirada na trilogia Matrix, parece fazer parte dos últimos episódios da história, que encerrou sua jornada após nove temporadas. Nela, Jim e Pam tentam convencer Dwight de que a trama do filme é real.

Para isso, eles contam com a ajuda de Glenn (Calvin Tanner) e seu irmão gêmeo fingindo ser a mesma pessoa. Hank (Hugh Dane), o zelador do prédio da Dunder Mifflin, se passa por Dorpheus, o falso irmão de Morpheus, papel de Laurence Fishburne nos três filmes da franquia.

As pegadinhas de Jim em Dwight se tornaram uma das marcas registradas de The Office e são até hoje relembradas pelos fãs. Na nova cena, ele e Pam revelam que treinaram um gato para enganar o nerd e até contrataram 30 pessoas para tornar a história real.

Os momentos finais ainda revelam um momento pouco visto do personagem de Rainn Wilson. Para justificar sua recusa em ajudar Dorpheus, ele explica que está na melhor fase de sua vida, quando finalmente se tornou gerente da Dunder Mifflin e está de casamento marcado com a mulher de sua vida.

Nos créditos, o Peacock deixa uma singela homenagem a Hugh Dane, que morreu em 2018, aos 75 anos. A chegada de The Office é uma das estratégias da plataforma de conquistar novos assinantes. As duas primeiras temporadas estão disponíveis de forma gratuita, enquanto o restante faz parte do pacote Peacock Premium, no qual é cobrado um valor de assinatura mensal.

The Office teve 188 episódios e está disponível no Brasil pelo Prime Video. Confira as cenas inéditas abaixo, com legendas em inglês: