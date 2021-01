Após saída de Chamusca, torcedores do Flamengo sugerem retorno de Ceni ao Fortaleza nas redes sociais

O 2021 do Flamengo não começou da forma esperada pela torcida. Com a derrota para o Fluminense por 2 a 1, nesta quarta-feira, o Rubro-Negro desperdiçou a chance de encostar no líder São Paulo, que também perdeu na rodada. E o principal alvo das críticas dos flamenguistas foi o técnico Rogério Ceni.

Na manhã desta quinta-feira, após o Fortaleza anunciar a demissão de Marcelo Chamusca, parte da torcida rubro-negra, insatisfeita com o desempenho da equipe, usou o Twitter para sugerir o retorno de Rogério Ceni ao ex-clube. Veja algumas das reações abaixo:

Tenho certeza absoluta que o Rogério Ceni está doido pra voltar! — Canal Fla Daniel 🔴⚫ (@fladaniel_) January 7, 2021

As manifestações ocorrem um dia depois da terceira derrota do Flamengo em 11 partidas sob o comando de Rogério Ceni. Nesse período, o treinador venceu apenas quatro jogos e empatou outros quatro, resultando em um aproveitamento de apenas 48%.

Em termos de comparação, este índice é pior que o alcançado por Domènec Torrent, antecessor de Ceni no Flamengo. Com o catalão, foram 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas em 24 jogos – um aproveitamento de pouco mais de 63%.

Em busca de reencontrar o caminho das vitórias, o Flamengo de Rogério Ceni volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Ceará, no Maracanã, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.