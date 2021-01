Após sandália no BBB20, Manu Gavassi passa Réveillon com tamanco de mil reais · .

Após fazer sucesso no BBB20 com sua sandália “tijolão” de uma marca alemã que até virou meme nas redes sociais, Manu Gavassi passou a virada de ano de 2020 para 2021 usando um tamanco de plataforma branco com um preço não tão acessível. O sapato da grife brasileira Pége custa R$ 1.108.

A cantora está curtindo o início do ano em uma ilha com a melhor amiga, Bruna Marquezine, e com Rafa Kalimann e Thelma Assis, com quem dividiu o pódio do reality da Globo –ela foi a terceira colocada, enquanto a blogueira ficou com o vice-campeonato e a médica foi eleita a campeã da edição.

Para a festa de Réveillon, a nova contratada da Netflix usou um look da grife brasileira Pars Collect, de Santa Catarina. A saia e a camisa viscose brancas podem ser compradas por R$ 798 e R$ 698, respectivamente, de acordo com o site oficial da marca. Ao todo, Manu “vestiu” R$2.604.

O sapato plataforma usado pela atriz no Big Brother é chamado de Chunky Classic e é da marca Buffalo London em parceria com a Opening Ceremony, chegando a custar mais de dois mil reais.

Confira o look de ano novo de Manu Gavassi: