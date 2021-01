Após se aposentar como jogador, Mascherano assume cargo na seleção argentina

Mesmo após anunciar a aposentaria dos gramados em novembro de 2020, Mascherano segue como peça fundamental nos bastidores da seleção argentina. O ex-jogador fará parte do departamento de metodologia e desenvolvimento da confederação argentina.

Anunciado oficialmente nas redes sociais da própria seleção albiceleste, Mascherano vai trabalhar ao lado dos preparadores físicos Pablo Blanco e Oscar Hernández no departamento.

Javier Mascherano encerrou a carreira jogando pelo Estudiantes, aos 36 anos de idade. O ex-jogador marcou história no Barcelona, entre as temporadas 2010/11 e 2017/2018. No Brasil, ficou marcado por defender o Corinthians em 2005.