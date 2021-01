Após ser contra vacina, apresentador do SBT morre de Covid-19 aos 49 anos · .

O apresentador Stanley Gusman morreu aos 49 anos na noite do último domingo (10), em decorrência de complicações da Covid-19. O jornalista comandava o programa Alterosa Alerta, na TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais. Ele estava internado desde o dia 4 de janeiro no Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.

A informação foi confirmada pelo hospital e pela direção da TV Alterosa. Gusman foi diagnosticado com a doença antes da virada do ano, mas dias depois o estado de saúde se agravou, e ele precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a equipe médica, o apresentador morreu devido a uma infecção secundária decorrente da doença causada pelo coronavírus.

Desde o início da pandemia, Stanley Gusman expressou opiniões duvidosas a respeito da gravidade do vírus. Em 18 de dezembro, o apresentador publicou em seu Twitter um vídeo de uma reportagem de seu programa sobre um alerta a respeito das normas de isolamento social. Ele criticou as instruções do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil.

“Eu vou visitar o meu pai, minha mãe e não vou matá-los. É um desrespeito falar isso”, disse o apresentador ao defender sua decisão de visitar familiares no Natal, apesar do risco de disseminação da doença. Veja o tuíte abaixo:

Eu não vou matar meus pais. Não tem ninguém nesse mundo que me impeça de olhar nos olhos dos meus pais e dizer a eles: Eu amo vcs! Vou buscar um diploma que meu herói (pai) guarda na parede da sala da nossa inviolável residência #Dia22VaiSerGigante e ninguém vai me impedir. pic.twitter.com/5b5P1Zo3o0

— Stanley Gusman (@StanleyGusmantv) December 18, 2020

Ele também duvidou da eficácia das vacinas que estão sendo produzidas para combater o contágio e compartilhou notícias falsas sobre o assunto.



Fico imaginando se eu tivesse que colocar uma ordem de prioridades para aplicação em pessoas com 50% de chance de dar errado…

Eu priorizaria quem eu amo? Absolutamente não. Logo, os 11 urubus do 5TF devem sim ter prioridade nessa que o Butantã certifica com 50% de dar certo!

— Stanley Gusman (@StanleyGusmantv) December 24, 2020

Os colegas de Gusman na TV Alterosa lamentaram a partida do apresentador. “Essa notícia trouxe uma profunda tristeza para todos nós, dos Associados, em especial da TV Alterosa. Perdemos um companheiro leal, amigo de todos da casa. A Covid cala uma voz eloquente. Stanley se junta aos trágicos números dessa pandemia, mas os ideais dele não serão esquecidos. Que Deus conforte sua mulher, seu filho e toda a família”, declarou o diretor-geral da emissora, Geraldo Teixeira da Costa Neto, ao jornal Estado de Minas.