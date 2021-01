Após ser jogada para a morte, Camila escapa e faz Bruna tremer · .

Camila (Agatha Moreira) será socorrida após ser jogada por Bruna (Fernanda Vasconcellos) no vão livre de um galpão abandonado em Haja Coração. Ao saber que a rival conseguiu sair viva do atentado, a advogada surtará e tremerá com a possibilidade de ser descoberta na novela das sete da Globo.

No Grand Bazzar, na sala de Aparício (Alexandre Borges), Giovanni (Jayme Matarazzo), Bruna e Enéas (Johnnas Oliva) estão falando sobre o desaparecimento de Camila quando um policial chegar para dar uma informação nova.

“Nós encontramos uma moça hoje de manhã, num galpão abandonado. Estava sem identificação, mas o carro está no nome do Grand Bazzar. Deve ser alguém da família ou da empresa, imagino”, dirá o agente da lei.

Giovanni se desesperará com a possibilidade de ser Camila. “Seu Aparício, pelo amor de Deus, fala pra mim. O carro da Camila não tava no nome do Grand Bazzar, fala!”, pedirá o irmão de Shirlei (Sabrina Petraglia).

“Tá sim, Giovanni. Todos os carros da família estão no nome da empresa. A Teodora [Grace Gianoukas] fazia isso pra controlar todo mundo”, informará o empresário, tenso.

Giovanni questionará o oficial sobre o estado de saúde da jovem encontrada, e o homem avisará que ela está em estado crítico e não sabe se vai sobreviver. Eles solicitarão o nome do hospital, e todos seguirão para lá.

Antes de sair, Bruna irá até sua sala pegar a bolsa e terá um ataque. “Como assim a Camila não morreu? Ela não pode sobreviver! Não pode!”, dirá a defensora, histérica, enquanto quebra objetos.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

