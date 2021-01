Após ser suspenso por trair a esposa em 2020, sensação da natação japonesa volta às competições

Após ser suspenso pela Federação Japonesa de Natação em 2020 por ser sido fotografado em um “hotel de amor” com uma mulher que não é sua esposa, o nadador Daiya Seto, tetracampeão mundual e medalhista olímpico, voltará às piscinas no Aberto do Japão, em fevereiro. O atleta foi proibido de competir em setembro pois a entidade entendeu que o caso extraconjugal foi uma violação do código de ética. A informação foi divulgada pelo site “ge”.

>> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

O escândalo custou caro ao nadador de 26 anos, casado com a ex-saltadora Yuka Mabuchi. Além de ficar suspenso por cinco meses, Daiya também renunciou ao cargo de capitão da equipe de natação do Japão, encerrou contrato de direitos de imagem com o Comitê Olímpico Japonês e teve de romper com uma patrocinadora local. Entretanto, a estrela não corre risco de ficar fora dos Jogos Olímpicos.

O torneio que acontece de 4 a 7 de fevereiro no recém-construído Tokyo Aquatics Center. Daiya competirá nos 200 e 400 metros medley individual masculino, bem como nos 200m borboleta, cujo ele detém o recorde nacional.

Seto é o único nadador da equipe japonesa convocado para as Olimpíadas após as conquistas das medalhas de ouro nos 200 e 400 medley no Mundial de Gwangju, critério para garantir vaga antecipada pelos japoneses. Nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, Daiya Seto foi medalhista de Bronze nos 400m.