Após ser vista em ação suspeita, Ivana tem segredo descoberto · .

Ivana (Carol Duarte) terá seu segredo descoberto em A Força do Querer. A jovem comprará hormônio com o professor da academia de Cibele (Bruna Linzmeyer), que verá a ex-cunhada na ação suspeita. A patricinha dará com a língua nos dentes e contará sobre o flagra para Joyce (Maria Fernanda Cândido) na novela das nove da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 14, a ex-noiva de Ruy (Fiuk) aparecerá se exercitando no estabelecimento. Em seguida, o professor pedirá licença para ir resolver um negócio rápido.

Ele dará um pacote nas mãos da filha de Eugênio (Dan Stulbach). “Tá tudo aqui. Se precisar de mais, sabe onde me achar”, dirá o profissional. A personagem de Bruna Linzmeyer observará a cena e estranhará.

“O que você deu pra ela?”, questionará Cibele quando o professor voltar. O rapaz afirmará que é besteira e dirá para a jovem continuar os exercícios. “Besteira, não. Maconha?”, indagará. “Você já viu maconha aqui dentro? Hormônio”, rebaterá ele.

Cibele vê Ivana comprando hormônio

Fofoqueira de plantão

Em seguida, a herdeira de Dantas (Edson Celulari) contará tudo o que viu para Shirley (Michelle Martins). “Ela compra isso assim?”, perguntará a madame. “Sem receita é só assim que dá pra comprar”, responderá a jovem. “Estranho. Já sei, quer ficar bombada sem malhar. É isso”, imaginará a mulher.

“Será que não é hormônio pra ficar mais feminina? A Ivana é cheia de problema, a Joyce ficava louca com o jeito dela todo largado. Ela era apaixonada pelo Cláudio [Gabriel Stauffer], sei lá… O Cláudio sumiu, mudou de país. A Joyce acha que ele foi embora por causa do jeito da Ivana. Pra mim esse negócio de hormônio é pra reforçar o lado feminino dela”, imaginará a mimada.

No final do capítulo, Eugênio e a ex-mulher vão colocar a filha contra a parede. “Você tá tomando hormônio?”, perguntará o empresário. “Cibele viu você comprando hormônio”, completará a ricaça. A prima de Simone (Juliana Paiva) confirmará que está usando a substância, e o ex-casal indagará qual a finalidade disso.

“Pra que você acha que se toma hormônio?”, se revoltará a cunhada de Ritinha (Isis Valverde). Porém, ela perderá a coragem de contar que é trans para os pais, sairá correndo, se trancará no quarto e cairá no choro.

