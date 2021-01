Após sofrer infarto, técnico Adilson Batista celebra: ‘Ganhei uma nova chance na vida’

Após sofrer um infarto na última quinta-feira em Curitiba, no Paraná, o técnico Adilson Batista, de 52 anos, apareceu em um vídeo nas redes sociais celebrando sua “nova chance” e agradecendo a todos que o ajudaram e rezaram pela recuperação dele. Adilson também contou que deixou a UTI do Hospital Cardiológico Costantini e foi para o quarto.

– Olá, pessoal! Ganhei mais uma nova chance na vida. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus, aos médicos, Dr. Diogo, Dr. Stéfano, Dr. Marcelo, lá do Hospital das Nações, Dr. João Batista. Depois, fui encaminhado para o Dr. Costantino e a toda sua equipe. Agradecer a todos os enfermeiros, pessoal da ambulância da Unimed foi muito cordial comigo, os socorristas – disse Adilson em vídeo que passou a circular nas redes sociais no último domingo.

– Agradecer a toda minha família, amigos, colegas, à imprensa, que se manifestou, aos clubes, às milhares de pessoas que estão orando e rezando. Acabei de sair da UTI e fui para o quarto. Deu tudo certo, Graças a Deus. Então, só tenho a agradecer. Bom domingo a todos! – completou.

Adilson Batista teve passagens marcantes como jogador por Cruzeiro, Inter, Atlético-MG e Grêmio, onde foi capitão da conquista da Libertadores, em 1995. Ele também autou no futebol japonês antes de encerrar a carreira no Corinthians, em 2001. Como treinador, teve um trabalho recente no Cruzeiro, do fim de 2019 até março de 2020.