Após sucesso de Falas Negras, Globo consolida especial para dar voz a minorias · .

Depois da repercussão do Falas Negras, criado para celebrar expoentes da luta racial no Dia da Consciência Negra, a Globo consolida o Projeto Identidade para dar voz a outros grupos minoritários. Falas Femininas, o primeiro de uma série de especiais previstos para 2021, já tem data marcada para ir ao ar: 8 de março, após o BBB21.

A proposta do especial é retratar toda a diversidade cultural, social, racial e religiosa das mulheres brasileiras. Para isso, cinco personagens, de diferentes regiões do país, terão suas rotinas registradas em formato de documentário.

A equipe envolvida em Falas Femininas, liderada pelas diretoras Antonia Prado e Patrícia Carvalho, é composta apenas por mulheres. Além das externas, o especial promoverá o encontro entre as personagens no estúdio em São Paulo. O bate-papo será mediado pela atriz Fabiana Karla.

“Amplificar a voz dessas mulheres é de suma importância, porque vamos mostrar mulheres reais que vão gerar uma identificação com outras mulheres. Quando começamos a escutá-las, nos reconhecemos em muitas dessas histórias, nos reconhecemos nas dores, nas vontades, nos receios, nos desejos, e isso traz sororidade”, disse ela ao ..

Fabiana, que também integra a equipe de criação do projeto, afirma que o objetivo é jogar luz sobre mulheres que poderiam nunca contar suas histórias. “Todos vão se sentir contemplados com a beleza desse especial e com todo o conteúdo que vamos oferecer. Na verdade, conteúdo que elas têm para oferecer, já que elas são as estrelas”, concluiu.

Continuidade do Falas Negras

O Projeto Identidade surgiu a partir da repercussão positiva do especial Falas Negras. Exibido em 20 de novembro do ano passado, Dia da Consciência Negra, o programa trouxe o depoimento de 22 pessoas que lutaram contra o racismo e pela liberdade.

Ainda para 2021, outros especiais devem ir ao ar. Entre eles, o Falas do Orgulho e Falas da Terra, nomes já registrados pela Globo junto ao Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).