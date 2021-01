Após suposta reconciliação com Andressa, Gusttavo Lima lança música Super Ex · .

Gusttavo Lima lançou uma música com nome sugestivo em meio aos rumores de uma suposta reconciliação com Andressa Suita. O cantor divulgou no Twitter nesta sexta-feira (22) a faixa Super Ex, que faz parte de seu DVD mais recente, o Embaixador The Legacy.

“E agora, quem poderá te defender? O seu Super Ex, Super Ex, Super Ex. Chega voando e resolve todos os seus problemas de vez”, diz um trecho da canção. “Ouçam sem moderação”, escreveu o sertanejo na postagem.

Gusttavo Lima e Andressa Suita levantaram a suspeita de que retomaram o casamento após posarem juntos para fotos durante um passeio de iate, no Rio de Janeiro, no último domingo (17). Os dois anunciaram o fim da união em outubro de 2020, de forma repentina.

A influenciadora digital contou que foi pega de surpresa pelo então marido, que a acordou de madrugada para dizer que não queria mais viver com ela. Eles são pais de Gabriel, de três anos, e Samuel, de dois.

Recentemente, o artista passou a tarde inteira na sofrência, bebendo e cantando alguns de seus hits. Ele virou uma garrafa inteira de uísque, e os fãs apontaram que o motivo da bebedeira seria a saudade da blogueira.

Chamado de fofoqueiro do ano, o cantor Zé Felipe confirmou que Gusttavo e Andressa reataram. “Vocês acham que o Gusttavo Lima e a Andressa Suita voltam?”, indagou um internauta para Virginia Fonseca, noiva do filho de Leonardo. “Voltou, voltou! Está tudo certo, família unida”, respondeu o sertanejo.

A influenciadora indagou o amado: “Fontes by [por]?”. “Eu mesmo. Estou sabendo, só que quis segurar”, complementou Zé. “Maria fifi check”, brincou a criadora de conteúdo.