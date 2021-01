Após ter música na trilha do Fifa 21, Anitta vira jogadora no game · .

A cantora Anitta foi escolhida como uma das celebridades convidadas do Fifa 21. Depois de ter a música Me Gusta como trilha sonora do jogo e ganhar até uniforme personalizado, a funkeira agora será jogadora no modo Volta do game. O anúncio foi feito pela EA Sports nesta quarta-feira (20).

Anitta será uma das novas adições entre os chamados Groundbreakers, como são chamadas essas personalidades, que incluem tanto lendas do futebol quanto celebridades e esportistas de outras modalidades, como o surfista Gabriel Medina, outro que entrará no simulador. Eles serão adicionados a cada semana ao jogo.

A cantora e o astro do surfe se juntam ao influenciador Fred, do canal Desimpedidos, como representantes do Brasil no Fifa 21. Para recrutar essas personalidades no time, é preciso derrotá-los antes.

REPRODUÇÃO/EA SPORTS

Anitta será jogadora no Fifa 21

As outras seis novas estrelas que serão adicionadas ao game são: o músico DJ Snake; a modelo Winnie Harlow; o ex-jogador de futebol Bastian Schweinsteiger; Daniel Ricciardo, piloto de Fórmula 1; Lamar Jackson, atleta de futebol americano; Sam Kerr, jogadora de futebol e destaque da seleção australiana; e o ex-futebolista Hidetoshi Nakata, um dos principais nomes da história do esporte no Japão.

O modo Volta do Fifa 21 ainda conta com astros de outras áreas que não o futebol, como Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, e a cantora Dua Lipa. O game está disponível para PC, PlayStation, Xbox One e consoles de nova geração.

Veja a publicação com a lista de personalidades que vão entrar no Fifa 21: