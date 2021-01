Após teste positivo para COVID-19, Jonn e Wagner Leonardo, do Santos, são autorizados a deixar a Argentina

Após testarem positivo para COVID-19 na Argentina, depois do jogo contra o Boca Juniors, pela Conmebol Libertadores, e serem impedidos de retornar ao Brasil, o goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo, ambos do Santos, foram autorizados a deixarem o país vizinho na tarde desta sexta-feira.

Eles voltarão ao Brasil em voo sanitário organizado pelo Peixe, já que não puderam regressar com o restante do elenco no voo normal que a delegação tomou para ir a São Paulo.

Ao chegarem ao país, eles terão que fazer uma nova testagem. Se derem positivo novamente, estarão fora do duelo contra o São Paulo, no domingo, e da volta contra o Boca, quarta-feira.

Além disso, todo o elenco comandado por Cuca também será testado para COVID-19, já que os jogadores abraçaram John e Wagner Leonardo nos vestiários antes da partida de quarta.

Em comunicado enviado por sua assessoria, o Peixe assegurou que cumpriu todas as exigências da Conmebol e do Governo argentino antes da partida, e salientou que os dois atletas estavam liberados normalmente para a partida.

John durante jogo entre Santos e Boca Juniors, pela Libertadores Ivan Storti/Santos FC

“John e Wagner Leonardo deram teste positivo no exame feito pra viagem de volta. No válido da competição, feito antes de viajar, foi tudo negativo”, explicou o Alvinegro.

Por isso, mesmo que o Boca entre com processo na Conmebol para tentar ganhar os pontos da partida, terá seu pedido negado.

John é goleiro titular do Peixe, enquanto Wagner é opção para a zaga no banco de reservas.