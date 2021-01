Após tour decisivo fora de casa, Palmeiras conta com bom retrospecto para série no Allianz Parque

O Palmeiras se prepara para viver um dos duelos mais importantes em seus mais de seis anos de Allianz Parque. O confronto diante do River Plate pode colocar o Verdão de volta a uma final de Libertadores após mais de 20 anos de espera.

O Verdão volta pra casa depois de mais de 15 dias atuando como visitante. E o tour decisivo longe de casa não poderia ter sido melhor para o torcedor alviverde. Com 100% de aproveitamento, o time de Abel Ferreira eliminou o América-MG e avançou para a final da Copa do Brasil, abriu uma ótima vantagem sobre o River na semi da Libertadores e, por último, venceu o Sport para seguir vivo no Brasileirão.

Agora, de volta ao Allianz Parque, o maior campeão do Brasil conta com o ótimo retrospecto dentro de casa para buscar mais importantes vitórias no seu gramado sintético.

Com apenas duas derrotas no Allianz em 2020, o Verdão estreia no estádio em 2021 buscando manter a invencibilidade da era Abel Ferreira dentro de casa. Em nove jogos, foram oito vitórias e apenas um empate atuando em seus domínios, com 22 gols marcados e apenas um sofrido.

Após encarar o River Plate nesta próxima terça-feira (12), o clube se prepara para receber Grêmio e Corinthians no Allianz Parque, em um intervalo de sete dias, ambos os jogos pelo Brasileirão 2020. O Verdão só volta a jogar fora de casa no dia 21 de janeiro, quando encara o Flamengo, em Brasília-DF.

Nesta Libertadores 2020, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento atuando no Allianz Parque. Foram cinco jogos, com 21 gols marcados e apenas um sofrido.

Relembre a sequência do Palmeiras no Allianz Parque no comando de Abel Ferreira:

Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino – Copa do Brasil 2020

Palmeiras 3 x 0 Ceará – Copa do Brasil 2020

Palmeiras 2 x 0 Fluminense – Brasileirão 2020

Palmeiras 3 x 0 Athletico-PR – Brasileirão 2020

Palmeiras 5 x 0 Delfín-EQU – Libertadores 2020

Palmeiras 3 x 0 Bahia – Brasileirão 2020

Palmeiras 3 x 0 Libertad-PAR – Libertadores 2020

Palmeiras 1 x 1 América-MG – Copa do Brasil 2020

Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino – Brasileirão 2020