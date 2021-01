Após três meses, Maraisa reata namoro com o cantor Fabricio Marques · .

Após terminar o curto namoro com o médico Artur Queiroz Amaral, a sertaneja Maraisa reatou com o cantor e empresário Fabricio Marques, com quem teve um relacionamento de sete meses no ano passado. Os dois se reaproximaram no final de dezembro e passaram as festas de fim de ano juntos.

O . soube da reaproximação do casal por meio de amigos dos cantores. Eles voltaram a se falar assim que Maraisa terminou o breve romance com Artur, no início de dezembro, e decidiram dar uma nova chance ao amor.

Fabricio e Maraisa passaram o Réveillon juntos em Goiânia, e os dois contaram com a ajuda da família da sertaneja para não deixar nada escapar nas publicações que fizeram nas redes sociais.

No dia seguinte, eles decidiram se isolar em um dos hotéis dos quais Fabricio é proprietário, para poderem curtir mais momentos a sós. A reportagem apurou que o casal já produziu a foto que será publicada nas redes sociais para anunciar a retomada do namoro.

Essa é a segunda vez que eles reatam o relacionamento. Os cantores assumiram o namoro no início de março do ano passado, mas em junho anunciaram o término. Ficaram afastados pouco menos de um mês e se reaproximaram em julho. A segunda separação ocorreu no início de outubro.

Três semanas após o término, Fabricio e Henrique –com quem tem uma dupla sertaneja– lançaram a música Pra Quê Namorar, que conta com as participações de Maiara e Maraisa. A letra fala de traições e o clipe conta com mais de um milhão de visualizações no YouTube. Assista: