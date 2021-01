Após tropeço do líder, Atlético-MG treina forte e foca na ponta da tabela

O São Paulo entrou em campo nesta quarta-feira e deixou pontos para trás. Com isso, o Atlético-MG tem a oportunidade de diminuir a distância para o líder e focar no título do Brasileirão.

O elenco atleticano se apresentou nesta quinta-feira na Cidade do Galo e, sob o comando de Sampaoli, realizou atividades voltadas para o próximo confronto – contra o RB Bragantino, às 11h da próxima segunda-feira.

“Estamos trabalhando para conseguir os melhores resultados, conseguir nosso objetivo. Na rodada de ontem, os clubes tropeçaram, mas a gente tem que manter o nosso foco e fazer por merecer. Não adianta nada as equipes tropeçarem e a gente perder pontos”, disse Guilherme Arana.

“Temos que entrar, fazer o nosso jogo e não nos preocupar com os resultados que aconteceram. Claro que é bom para o Atlético, mas temos que ir lá, fazer nosso jogo e manter a concentração alta porque só os três pontos nos interessam. Se a gente quer brigar lá em cima, brigar pelo título, esse jogo vai ser essencial, um divisor de águas”, completou o lateral.

O volante Allan é opção para o jogo de segunda após cumprir suspensão na última rodada. Jair ainda é dúvida e segue se recuperando de uma lesão muscular.

O Galo tem 49 pontos enquanto o São Paulo soma 56 – a diferença de sete pontos pode cair para quatro em caso de vitória mineira.