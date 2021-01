Após Universal citar ‘magia negra’ de Beyoncé, Record é acusada de racismo · .

No início da madrugada desta quarta-feira (6), o programa religioso da Igreja Universal do Reino de Deus exibido na faixa de 0h45 pela Record teve como pauta “magia negra e bruxaria”. A atração relembrou que Beyoncé foi acusada por uma ex-funcionária de realizar tais práticas, o que revoltou fãs da artista. A hashtag “Record racista” entrou para os assuntos mais comentados no Twitter.

“Tem muita gente se envolvendo com magia negra, inclusive pessoas famosas”, anunciou o bispo Adilson Silva, que comandava o programa.

Na sequência, uma reportagem mostrou que Beyoncé coleciona poucas polêmicas na carreira, mas que uma delas envolve “supostos atos de bruxaria e magia negra”, denunciados em 2018 por Kimberly Thompson, sua ex-baterista. Para ilustrar o conteúdo, a Universal usou imagens de Black Is King, filme que exalta a cultura negra, o que revoltou internautas.

O programa ainda explicou o que é magia negra, de acordo com os dogmas da igreja comandada por Edir Macedo. “Uma prática obscura, famosa mundialmente pelo sacrifício de vidas. No Brasil, muitos crimes já foram motivados pela magia negra”, justificou a atração, que exibiu uma sequência de casos.

Na manhã de hoje, a página Beyoncé Access no Twitter comentou o conteúdo. “Em pleno 2021, a Record fez uma matéria insinuando que Beyoncé pratica ‘magia negra e bruxaria’. Enquanto falavam essas atrocidades, a emissora usou imagens de Black Is King, filme de Beyoncé que exalta a cultura africana!”, escreveu.

No fim do post, colocaram a hashtag #RecordRacista, além de publicarem o trecho do vídeo do programa da Universal. Diversos perfis concordaram com a reclamação e ficaram revoltados com a abordagem.

Outros, no entanto, entenderam que não houve acusação contra Beyoncé por parte da Universal. “Olha, não quero pensem algo errado de mim, ou algo do tipo, mas em nenhum momento a Record disse que ela praticava magia negra, ela apenas disse de um caso no passado, em que ela foi acusada pela baterista”, defendeu o perfil @DiMinutu.

Apesar de o programa ser uma produção da Igreja Universal do Reino de Deus, a principal acusada pelos internautas é a Record. O . pediu um posicionamento da emissora sobre o caso, mas não teve resposta até o fechamento deste texto.

Veja abaixo o vídeo e os comentários no Twitter:

Em pleno 2021, a @recordtvoficial fez uma matéria insinuando que Beyoncé pratica “magia negra e bruxaria”. Enquanto falavam essas atrocidades, a emissora usou imagens de “Black Is King”, filme de Beyoncé que exalta a cultura africana! #RecordRacistapic.twitter.com/okcyDUbPx3

Meu Deus que emissora nojenta papo reto aí depois não sabe por que sofre hate agora o crivela o bispo Macedo tudo santinho hahahahah me poupe e se fosse vdd beyoncé se pronunciou sobre isso por que ela sabe o limite do ridículo 🤬 @jornaldarecord@recordtvoficial

Tá mais aonde que ntra a parte do racismo nisso?

Olha, não quero pensem algo errado de mim, ou algo do tipo, mas em nenhum momento a Record disse que ela praticava magia negra, ela apenas disse de um caso no passado onde ela foi acusada pela baterista.

Black is king é um marco. É uma celebração do povo preto e sua cultura que sempre foi apagada e demonizada#RecordRacistapic.twitter.com/RBZy5WnETt

Em pleno 2021, um canal de concessão pública apresenta uma matéria que demoniza as culturas africanas, acusando Beyoncé de praticar “magia negra”, e dizendo que esse termo significa a prática sobrenatural para o mal. Não tem outro nome se não racismo. #RecordRacista

Não é porque a religião de alguém é um pouco diferente da sua, que ela é “demoníaca”. Até uma criança de 5 anos de hoje em dia sabe disso #RecordRacista@recordtvoficialhttps://t.co/R0huZ4thlt

