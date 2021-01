Após vencer Palmeiras, elenco do Flamengo recebe visita de Bolsonaro em Brasília

O primeiro treino do Flamengo após a vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras foi marcado pela presença do presidente Jair Bolsonaro. A equipe carioca iniciou a sua preparação para o duelo contra o Athletico-PR ainda em Brasília, no CT do Brasiliense.

Com isso, o chefe do Planalto aproveitou para acompanhar as atividades do elenco e conversar com alguns jogadores, além do vice-presidente do Rubro-Negro, Marcos Braz. No encontro, ninguém utilizava máscaras contra a proliferação da covid-19.

Bolsonaro com o elenco do Flamengo. pic.twitter.com/bZCJ2S4qFh — Patriotas (@PATRlOTAS) January 22, 2021

Assim que chegou ao local, inclusive, Bolsonaro ouviu vaias e xingamentos de alguns torcedores que se aglomeravam na porta do Centro de Treinamentos. Apesar disso, não foram registradas confusões ou agressões.

O Flamengo permanece em Brasília até este sábado, quando embarca para Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR, no domingo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado após duas vitórias seguidas, o clube da Gávea está na terceira colocação, com 55 pontos, quatro a menos que o líder Internacional.