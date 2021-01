‘Aposentado’ do Universo Marvel, Chris Evans pode retornar como Capitão América · .

Vingadores: Ultimato (2019) pode não ter sido a última aventura de Chris Evans com o uniforme do Capitão América. Depois de se “aposentar” após a vitória sobre o vilão Thanos (Josh Brolin) e passar a tocha (ou escudo) para o Falcão (Anthony Mackie), o ator estaria negociando para retornar ao papel em uma nova produção da Marvel.

Segundo o site Deadline, não há maiores informações se o retorno de Evans seria para um novo filme ou uma das séries do Disney+. A Marvel se recusou a comentar a publicação.

Ainda de acordo com a publicação, a ideia de fazer um novo convite ao astro surgiu há alguns meses. A Marvel, então, começou a abordar o ator sobre um possível retorno. O acerto teria acontecido no final de 2020.

Evans esteve presente em dez filmes do estúdio, considerando atuações como protagonista e participações especiais. Em busca de novos projetos, foi uma escolha do ator próprio ator deixar de viver Steve Rogers nos cinemas após dez anos como o personagem.

Com a Marvel explorando o conceito de multiverso em seus próximos projetos –arco que iniciará em WandaVision e será seguido nas tramas de Homem-Aranha 3 e Doutor Estranho 2– a volta de Evans como o Capitão América seria muito possível. A estreia de Falcão e o Soldado Invernal, protagonizada por dois coadjuvantes dos filmes do herói no cinema, também pode servir como uma porta de entrada (e retorno) para o ator.

Mais detalhes sobre a possível volta do Capitão América original só devem ser revelados nos próximos meses. Por enquanto, os fãs podem matar as saudades do Universo Marvel com a estreia de WandaVision no Disney+ nesta sexta-feira (15).