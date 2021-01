Aposta de R$ 204 milhões do Barcelona foi pupilo de técnico do Palmeiras e tinha equipe de TV para acompanhá-lo a cada treino em Portugal

Considerado uma das maiores joias de Portugal, Francisco Trincão foi contratado na última temporada por 31 milhões de euros (R$ 204 milhões) pelo Barcelona, que enfrentará fora de casa o Granada, neste sábado.

A partida válida pela 18ª rodada de LaLiga, que será realizada às 14h (de Brasília), terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real, com vídeos de lances e gols, do ESPN.com.br.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O atacante de 21 anos ainda busca se firmar no Camp Nou, mas desde cedo chamava atenção em Portugal.

Após começar no modesto Sport Clube Vianense, ele teve uma passagem rápida pela base do Porto antes de chegar ao Braga, em 2011. Com apenas 15 anos, Trincão foi convocado para a seleção sub-17 e foi para o time B.

“Ele é muito focado no trabalho e humilde naquilo que é sua abordagem em todos os momentos. É um bom exemplo do que é a nossa formação e de como trabalhamos”, disse Artur Jorge, que comandou o jogador na base do Braga e no time profissional, ao ESPN.com.br.

O atacante canhoto passou a ser observado mais de perto quando venceu a Eurocopa sub-19 de 2018, sendo artilheiro – com cinco gols – e dando três assistências.

Francisco Trincão, em ação pelo Braga Getty Images

A estreia do português no time profissional do Braga foi em novembro de 2018 na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória na fase de grupos da Taça da Liga. O técnico Abel Ferreira, hoje no Palmeiras, colocou o jogador aos 17 minutos do segundo tempo.

Cinco dias depois, ele ele entrou no lugar de Dyego Sousa nos últimos quatro minutos na derrota em casa para o Marítimo pelo Português. Na temporada 2019/2020, ele se firmou como titular absoluto e destaque do time.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Trincão é muito forte no um contra um e tem algo que faz muita falta no futebol: o atrevimento. Ele não tem medo de errar. Aos 17 anos se apresentou na Primeira Liga e tinha essa coragem e capacidade de encarar e arriscar. É muito forte no último terço do campo. Tem o potencial de estar sempre à vontade no desfrutar do jogo, seja na base ou na equipe principal”, afirmou Artur Jorge.

Apesar de ser especulado na Juventus, Trincão foi contratado pelo Barcelona, em janeiro de 2020.

“Quando eu treinava a equipe principal do Braga, nós estávamos na luta pelo terceiro lugar do Português e tínhamos nos nossos treinos uma equipe de televisão da Barça TV acompanhando o Trincão. Tivemos que ceder e permiti que isso porque era a estrela do momento e um garoto que todos queriam acompanhar mais de perto. Nem assim ele perdeu sua capacidade de estar focado nos treinos e no seu objetivo e nos ajudou a conquistar a terceira posição, que foi um marco histórico dentro do clube”, contou Artur Jorge.

Francisco Trincão, do Barcelona Getty Images

“É um jovem tanto que está naturalmente em fase de crescimento. E o Barcelona o observou e viu que tem um potencial enorme. É um produto da nossa formação e que muito cedo se destacou pelas qualidades individuais”, contou Artur.

Em agosto de 2020, Trincão foi chamado pela primeira fez para seleção principal de Portugal nos jogos válidos pela Uefa Nations League, contra Croácia e Suécia.

Desde que chegou ao Camp Nou, o português tem sido utilizado como uma aposta no segundo tempo das partidas.

“Tem o espírito de um campeão. É um dos jovens mais competitivos que eu orientei. É muito forte, mas o mais forte de Trincão está entre as suas orelhas. O cérebro. Se lhe dizes para fazer 10, ele faz 12. Se lhe dizes para fazer 15, faz 20. É uma pessoa muito bem educada, de uma família espetacular, com muito bons valores. Se a isso juntarmos o seu talento, tem tudo para triunfar”, disse Abel Ferreira ao jornal espanhol Sport.

play 0:14 Em uma operação relâmpago no início de 2020, o Barcelona desembolsou € 31 milhões para ter o português Francisco Trincão, de 20 anos

O treinador alviverde ainda o comparou a Luis Figo e disse que o antigo pupilo poderia jogar no meio de campo nas funções que antes eram exercidas pelos astros Xavi e Iniesta.