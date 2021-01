Aposta do BBB21, Viih Tube faz sucesso na web com adolescente alcoólatra · .

Uma das apostas do BBB21, Viih Tube faz sucesso na internet com suas vídeos para o público jovem e webséries dramáticas. Ela é a protagonista da segunda temporada de Em Prova, que em menos de duas semanas já alcançou 4 milhões de visualizações. Na atração, a youtuber interpreta Bia, uma adolescente alcoólatra no período escolar.

[Atenção: Este texto contém spoilers]

Desolada com a saída misteriosa de Pimenta (Lucas Rangel) do colégio Nosso Recanto, Bia passa a consumir álcool como um refúgio, o que se torna um vício para a adolescente.

Os novos episódios ainda não explicaram o real paradeiro do rapaz, mas o trailer da temporada mostra que a protagonista será acusada de assassinato e que a escola realizará uma homenagem para Pimenta, o que levanta indícios de que o personagem teria morrido.

A trama também aborda temáticas LGBTQ+, bullying, relacionamento abusivo e vazamento de fotos íntimas. Os influenciadores Jon Vlogs, Vivi Wanderley, uJoãozinho e o ator Thomaz Costa, ex-Carrossel (2012), também integram o elenco da produção.

No primeiro ano da trama, lançado em 2019, os alunos do Nosso Recanto foram atormentados por um perfil que passou a publicar diversos segredos deles. Com 11 episódios disponibilizados no YouTube, essa temporada já conquistou mais de 69 milhões de visualizações.

No ano seguinte, a investigação de Bia e seus amigos contra a página anônima continuou no filme Amiga do Inimigo (2020), disponível na Netflix. Os episódios da segunda temporada são disponibilizados aos domingos, no canal de Viih Tube no YouTube.

Além da saga Em Prova, a paulista já mostrou o seu lado atriz nas webséries A Espera (2017) e O Enigma (2018). A nova sister também sonha em participar de novelas.

Confira o trailer da segunda temporada de Em Prova:

Saiba tudo sobre o BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#23 – Avaliamos os participantes do BBB21!” no Spreaker.