App do Google paga a quem completa tarefas simples

O Google lançou um novo aplicativo em que os usuários podem completar tarefas simples e serem remunerados por isso. No novo app, chamado Task Mate, os usuários devem gravar frases, transcrever sentenças ou fotografar lojas.

No total, são duas categorias: As “sitting tasks” podem ser completadas em casa. Já as “field tasks” exigem que o usuário se desloque até um local determinado. Cada tarefa tem uma remuneração, por exemplo US$ 0,50 para transcrever 10 frases.

Acumulando ao menos US$ 10 na conta, o usuário pode realizar a transferência do saldo para o banco de sua preferência. Os valores são adicionados à conta após uma análise do Google.

De acordo com o aplicativo, o conteúdo gerado poderá beneficiar produtos do Google como a tecnologia de reconhecimento de voz e IA do Google Assistente, ou o Google Maps.

Atualmente, o Task Mate está disponível apenas na Índia, e é necessário um convite para acessá-lo. No Brasil, o Google tem o Opinion Rewards, que recompensa os usuários com créditos no Google Play ao responder pesquisas sobre seus hábitos de consumo.