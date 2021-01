Apresentador da GloboNews, Marcelo Cosme assume namorado nas redes sociais · .

Marcelo Cosme, apresentador do GloboNews Em Pauta, assumiu seu novo namorado nas redes sociais. Durante as férias, o jornalista decidiu interagir com os seguidores e brincar de responder perguntas com “verdade ou mentira”. Ao ser questionado se estava namorando, ele publicou uma foto ao lado do parceiro e respondeu que sim, com um emoji rodeado de corações.

Em outubro do ano passado, Cosme havia sido vítima de ataques homofóbicos em seu Instagram. “Não é mimimi. São ameaças, ataques, ofensas, desrespeito. E sabemos que homofobia, racismo e xenofobia são crimes. Não vou aceitar”, disse ele, na época.

Marcelo Cosme posta foto ao lado do namorado

Os ataques ao âncora começaram durante a pandemia da Covid-19 por parte de apoiadores de Jair Bolsonaro, por ele ser funcionário da Globo e, assim como a emissora, endossar as regras de isolamento social para evitar o contágio da doença.

O presidente da República sempre se posicionou contra as medidas orientadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Outro discurso de Bolsonaro que pode ter incentivado os araques a Cosme é o homofóbico. Em abril de 2020, seus apoiadores vasculharam e vazaram fotos íntimas do jornalista.

Além de apresentador do Em Pauta, o jornalista de 41 anos também faz plantões no Jornal Hoje e tem um filho, fruto de um relacionamento do passado.