Apresentadora da Globo cai em pegadinha ao vivo e vira piada de Milton Neves · .

Priscilla Castro, apresentadora na TV Liberal, afiliada da Globo em Belém do Pará, caiu em uma pegadinha ao vivo na terça-feira (12), durante o Jornal Liberal 1ª Edição. Ela leu uma mensagem de duplo sentido enviada propositalmente por um telespectador, e Milton Neves fez piada sobre o caso.

A âncora leu uma postagem enviada por um internauta que interagiu com o telejornal. A pessoa escreveu “Kiko, Zinho” no fim da mensagem. Lida em voz alta, a frase ganhou um sentido pejorativo.

A jornalista falava sobre o aniversário da capital paraense, comemorado ontem, quando passou adiante o tuíte exibido no telão do administrador da conta Jão Predo.

“Meus parabéns a Belém, terra da Belle Epoque, metrópole da Amazônia e minha cidade morena. Rainha do brega, do carimbo e do açaí”, começou. No final, ele escreveu: “Um abraço dos amigos Kiko, Zinho, Branco e Lino”.

O jornalista Milton Neves compartilhou o vídeo em seu perfil e debochou da situação. “E pegaram mais uma na TV. Acorda, moça!”, postou. Celso Portiolli pegou carona na zoação e completou: “[Risos] Kiko, Zinho está em todas. Que dupla!”.

Confira o vídeo abaixo e algumas reações:

