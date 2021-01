Arcanjo Miguel em Gênesis encara duelo de espadas e vira anjo sarado da Record · .

Intérprete do arcanjo Miguel em Gênesis, o ator Paulo Dalagnoli fez mais do que estudar a Bíblia para dar vida ao soldado do céu na superprodução da Record. O artista encarou até aulas de duelo de espadas. O perfil fitness o ajudou a virar um anjo sarado na TV. “Ele é da mais alta patente. Precisa estar com o físico em dia para dar conta do recado”, explica.

Na trama religiosa, Miguel é o arcanjo de Deus, que inspira confiança e proteção. Valente, ele terá momentos de embate com Lúcifer (Igor Rickli) e será um dos destaques na trajetória de Abraão (Zé Carlos Machado) e Ló (Emilio Orciollo Netto).

“Além de estudos, me aprofundei muito na Bíblia. Comecei a ler diariamente. Conversei com teólogos e obtive mais conhecimento sobre arcanjo Miguel. Também participei de palestras com o historiador e arqueólogo Rodrigo Silva. E fiz muitas preparações com o coach Leandro Baumgratz, para entender como é a atitude corporal de um anjo. Até duelo de espadas eu fiz”, conta Dalagnoli ao ..

“É a minha primeira novela bíblica. Há uma grande responsabilidade por se tratar de uma história tão conhecida e importante. Estamos tendo um cuidado enorme e fazendo tudo com muito carinho, para entregar a melhor novela possível. E está ficando muito lindo”, continua.

Para dar vida ao mensageiro dos céus, o ator precisou descolorir os fios. Essa foi a mudança mais radical em nome do projeto da Record. “No início, eu estranhei mais, até porque nunca havia pintado o meu cabelo. Hoje em dia eu curto o visual”, admite ele.

Paulo Dalagnoli: físico sarado para viver soldado do céu em Gênesis, da Record (Reprodução/Instagram)

O corpo sarado do ator de 30 anos, que conquistou o público feminino em Malhação Sonhos (2014), atualmente em reprise na Globo, e Totalmente Demais (2015), quem diria, o ajudou a compor o personagem bíblico da Record.

“O físico continua o mesmo. Arcanjo Miguel é o general de guerra do Senhor, da mais alta patente. Precisa estar com o físico em dia para dar conta do recado”, diverte-se o galã.

Apostando em um novo público, Gênesis trouxe uma novidade para o telespectador da Record e deu uma roupagem moderna uma das histórias mais antigas do Livro Sagrado. A produção investiu em números musicais em seu enredo, colocando o elenco para estudar canto e dança.

“Musical é sempre muito lindo. Gravei [um musical]. Umas das primeiras cenas, no Céu. Todos os anjos cantam em uma saudação a Deus. Foi de arrepiar. Lindo demais”, rememora.

A maior transformação, no entanto, foi interna. Aprofundar-se nos ensinamentos do folhetim religioso que acompanha os primeiros 2 mil anos da humanidade, segundo a tradição judaico-cristã, fez o artista refletir.

“Tanto o arcanjo Miguel como a novela Gênesis em um todo me reconectaram muito com a minha fé. Me conectou ainda mais com Deus. E essa conexão me trouxe muito mais paz, conforto e sabedoria nas minhas atitudes”, considera.

Dalagnoli está em uma boa fase na televisão. Além de Gênesis, ele pode ser visto pelo público como Lírio na reprise de Malhação Sonhos. A trama de Rosane Svartman e Paulo Halm marcou sua carreira.

“Malhação foi uma experiência incrível na minha vida. Minha primeira experiência na televisão, minha primeira novela. Foi uma escola. Lembro-me como se fosse hoje da minha primeira cena gravada. Lembro o nervosismo, o frenesi, a felicidade e o carinho dos meus parceiros de cena e equipe. Muito bom olhar pra trás e ver evolução”, finaliza.

