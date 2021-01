Arcrebiano aconselha Kerline: ‘Não crie expectativas com ninguém aqui’ | casa BBB

Kerline e Arcrebiano conversam na sala do BBB21. A sister fala sobre os últimos acontecimentos e não cita nomes, mas fala que está começando a entender que está em um jogo. O coach de crossfit a aconselha: “Você não pode criar expectativa com ninguém aqui dentro”. A sister concorda, mas explica o seu pensamento: “Não é nem questão de expectativa. O meu lance é que foi no segundo dia. Pesou o rolê.”