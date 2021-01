O segundo Big Fone toca na casa do BBB21, neste sábado, 30/1, e Arcrebiano atende. Ele ouve as instruções de que tem que salvar um dos três indicados ao Paredão, por João Luiz, no primeiro Big Fone. Ele sabe que pode ser salvo. O brother, então, reúne os participantes no gramado, conta a missão e diz que vai se salvar. “Vou correr esse risco e vou me salvar”, diz ele.