Argentino Dybala se lesiona e desfalca Juventus por duas semanas

Na vitória da Juventus por 3 a 1 contra o Sassuolo o atacante Paulo Dybala saiu lesionado na reta final do primeiro tempo e preocupou o técnico Andrea Pirlo. Em exames realizados na manhã desta segunda-feira, foi diagnosticado uma lesão de baixo grau do colateral médio do joelho esquerdo, com tempo de recuperação entre 15 e 20 dias.

Paulo Dybala desfalcará a Juventus entre 15 e 20 dias

Os jogadores Weston McKennie e Federico Chiesa também passaram por exames, mas não foram detectadas lesões.

Nessa temporada, Dybala disputou 11 jogos pelo Campeonato Italiano, com dois gols e duas assistências. Pela Liga dos Campeões, marcou um gol em cinco jogos. Após um início de temporada complicado, se recuperando de lesão e jogando pouco, o argentino de 27 anos vinha ganhando sequência, fazendo dupla de ataque com Cristiano Ronaldo.

O próximo jogo da Juventus é contra o Genoa, nesta quarta-feira, pela Copa da Itália.