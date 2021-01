Argentinos relatam foguetório de torcedores do Santos na frente do hotel do Boca Juniors

O embate entre Santos e Boca Juniors pela semifinal da Libertadores segue com polêmicas fora de campo. O jornal TyC Sports, da Argentina, informou nesta quarta-feira que torcedores do Peixe realizaram um foguetório nos arredores do local onde o elenco xenize está hospedado.

A publicação aponta que os fogos de artifício puderam ser ouvidos ao longo de toda a madrugada, atrapalhando o sono dos jogadores argentinos.

Esta não é a primeira polêmica envolvendo o duelo entre o Alvinegro e o Boca. Na semana passada, o Peixe relatou que o ônibus da delegação foi apedrejado na Argentina. A partida de ida também contou com problemas de arbitragem e com os testes de covid-19, com dois atletas do time brasileiro testando positivo logo após o jogo.

O segundo jogo entre Santos e Boca Juniors ocorre nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Ambas as equipes precisam de vitórias simples para avançar à decisão.