Argentinos veem choro contra o Palmeiras como indício de saída de meia do River Plate

Um dos nomes mais emblemáticos do elenco do River Plate, Nacho Fernandez foi também um dos jogadores que mais sentiram emocionalmente a eliminação para o Palmeiras na semifinal da Conmebol Libertadores.

Mesmo com o triunfo por 2 a 0 dentro do Allianz Parque, os argentinos acabaram dando adeus por terem perdido por 3 a 0 na partida de ida.

A repercussão da emoção do meia foi entendida pela imprensa argentina como uma possível despedida do meio-campista, apontado como um dos jogadores que podem deixar o clube em meio a um processo de reformulação no elenco do River Plate.

Revelado pelo Gimnasia y Esgrima, Nacho Fernandez foi um dos pilares da equipe de Marcelo Gallardo nas últimas temporadas, sendo peça fundamental na conquista em 2018 da Libertadores.

Nacho Fernandez chorando após eliminação do River Plate Reprodução

Segundo veículos da imprensa argentina, as mudanças ainda podem passar por outras figuras importantes, como o próprio treinador, que avaliará sua permanência no Monumental de Núñez.

Um dos jogadores apontados como aqueles que puxarão a fila na renovação do elenco dos Millonarios, Enzo Pérez aproveitou a entrevista coletiva após a partida para rebatar críticas feitas pela imprensa argentina.

Nos últimos dias, analistas afirmaram que o plantel do River Plate está envelhecido e precisa ser reformulado. O meio-campista, porém, afirmou que a partida no Allianz Parque provou que a tese está errada.

“Não ia dizer nada, mas vou falar… Vi muita gente falando da nossa idade, falando que somos velhos, que o River tem que renovar o plantel. Chegou um vídeo para mim (no celular) falando isso. Mostramos que não somos velhos para o que fazemos”.

“Nestes últimos quatro anos, chegamos a duas semifinais e fomos finalistas uma vez. Pedimos respeito, porque, da mesma forma que respeitamos o trabalho de todos, pedimos que nos respeitem da mesma forma”, finalizou.